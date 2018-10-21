Мадуро обвинил капитализм в кризисе с мигрантами из Центральной Америки

МЕХИКО, 21 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу возложил ответственность за кризис с мигрантами из стран Центральной Америки на капиталистическую систему.

"Центральноамериканские мужчины и женщины, которые начали большой марш в сторону США, неся с собой свои боль, нищету, бедность, нужду… Кто ответственен за это? Капитализм, зависимый, неоколониальный, который властвует над странами… Это он виноват", – приводит канал Globovision заявление Мадуро.

Сейчас большой караван мигрантов из Гондураса находится на границе Мексики с Гватемалой. В нем собралось несколько тысяч человек. Часть из них в пятницу предприняла попытку насильно прорваться через кордоны на границе. Ранения получили несколько мексиканских полицейских.

При этом сама Венесуэла также является страной с большим числом мигрантов. По данным ООН, ежедневно из Венесуэлы, охваченной социально-экономическим кризисом, уезжают порядка 5 тысяч человек. Всего же перемещены более 2,6 миллиона венесуэльцев.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов.