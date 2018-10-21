В Венесуэле трех россиян задержали за транспортировку кокаина

МЕХИКО, 21 окт – РИА Новости. Трое граждан России оказались в числе 20 задержанных за попытку транспортировки кокаина в Венесуэле, сообщает прокуратура южноамериканской страны.

Россияне оказались на судне Jose Progress, на борту которого в заливе Хосе Антонио Ансоатеги в результате спецоперации были обнаружены 147 килограммов кокаина. Вместе с ними задержаны 13 граждан Филиппин, трое венесуэльцев и гражданин Украины, отмечает портал Cooperante.

Судно под панамским флагом направлялось в бельгийский порт Гент.

В посольстве России в Каракасе РИА Новости пока не подтвердили факта задержания граждан России.