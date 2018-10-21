ДПК получила 45 мест в парламенте Иракского Курдистана

КАИР, 21 окт — РИА Новости. Высшая избирательная комиссия Иракского Курдистана обнародовала официальные итоги прошедших в конце сентября в регионе парламентских выборов, сообщает телеканал Rudaw.

Окончательные результаты голосования подтвердили первоначальные данные — победу с огромным отрывом на выборах одержала старейшая партия автономии — Демократическая партия Курдистана (ДПК). Возглавляемое своим бессменным лидером Масудом Барзани, политическое движение займет 45 мест в парламенте Иракского Курдистана.

Их ближайшие конкуренты из Патриотического союза Курдистана (ПСК) получили 21 депутатское место.

Выборы в региональный парламент прошли впервые после победы над группировкой ИГ* и референдума о независимости автономии от Багдада.

На депутатские мандаты в законодательном собрании также претендовали оппозиционная партия "Горан" ("Перемены"), ей досталось 12 мест, и партия "Исламская группа", которая получила 7 кресел.

Выборы в законодательное собрание курдской автономии должны были состояться еще в ноябре прошлого года, однако были отложены из-за острого политического кризиса, вызванного жесткой реакцией Багдада на референдум о независимости. Это пятые парламентские выборы в истории Иракского Курдистана. Первые состоялись в 1992 году. За 111 мест в парламенте боролись свыше 700 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.