ЛАГ призвала не политизировать расследование гибели Хашукджи

Участник акции протеста с портретом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция. Архивное фото

Участник акции протеста с портретом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция. Архивное фото

КАИР, 21 окт — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) призывает не политизировать расследование обстоятельств гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и приветствует объявленные субботу решения Эр-Рияда по этому вопросу.

"ЛАГ отвергает политизацию этого дела, его использование кем бы то то ни было, в том числе, для угроз введения санкций против Саудовской Аравии или каких-либо односторонних шагов", — говорится в заявлении панарабской организации.

По мнению ЛАГ, Саудовская Аравия остается одним из столпов стабильности и безопасности в регионе и в мире.

В организации выразили уверенность в стремлении короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза выяснить правду по этому делу, которое имеет большой резонанс, а также принять все необходимые правовые меры.

Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили в ночь на субботу сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются.

Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы.

В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство, а через день после исчезновения Хашукджи наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентству Блумберг высказал уверенность в том, что журналист покинул консульство живым, и его нет на территории королевства.