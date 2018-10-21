Пушков прокомментировал выход США из договора о РСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал инициативу США о выходе из ДРСМД (договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) вторым после 2001 года, когда США вышли из договора о ПРО (ограничении системы противоракетной обороны), мощным ударом по всей системе стратегической стабильности в мире.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией. При этом он обвинил Москву в нарушении договора.

"Трамп объявил о выходе США из договора 1987 о ядерных ракетах малой и средней дальности. В случае выхода будет нанесён 2-й мощный удар по всей системе стратегической стабильности в мире. 1-м ударом был выход США из Договора о ПРО в 2001. И опять инициатор разрыва договора — США", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, "в свете решения Трампа о выходе США из РСМД нашумевшее заявление (президента России Владимира) Путина об ответном ядерном ударе обретает конкретный смысл: Россия не допустит ядерного превосходства над собой".

"Лишь это способно предотвратить возможную ядерную агрессию. США возвращают мир к "холодной войне", — подчеркнул сенатор.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

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