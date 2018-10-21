Трамп заявил о решении США выйти из договора РСМД с Россией

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты соблюдали договор, но Россия "не следовала соглашению". "Россия нарушает соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент (США Барак — Прим. ред.) Обама не вел переговоры или не вышел (из соглашения — Прим. ред.)", — сказал глава государства.

Комментируя свое решение, Трамп заявил, что США необходимо развивать эти вооружения.

Ранее газета Guardian со ссылкой на источники, знакомые с инициативой, сообщила, что советник американского президента Джон Болтон планирует в ходе визита в Россию уведомить о выходе Вашингтона из Договора.

Новый опасный вызов

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя решение Трампа, заявил РИА Новости, что у США нет доказательств нарушения Россией ДРСМД.

"Решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не стало для нас неожиданностью, хотя мы до последнего надеялись, что здравый смысл все же возьмет верх. Понятно, что никаких доказательств, свидетельствующих о нарушении Россией условий договора, у США нет", — сказал Клинцевич.

Сенатор отметил, что не только России, но и всему миру брошен новый опасный вызов. "Нас хотят, как в свое время Советский Союз, втянуть в гонку вооружений. Не выйдет", — сказал сенатор.

Россия ждет конкретики

Россия ждет конкретики от стран, обвиняющих ее в нарушении ДРСМД, заявил в минувшую пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Нас обвиняют в нарушении этого договора тем, что якобы у нас есть некая ракета 9М729, которая нарушает положение этого договора. Однако не приводится никаких конкретных фактов и обоснований, на основании которых делается вывод о наших нарушениях… Мы ждем конкретной фактуры и по-прежнему отвергаем любые голословные обвинения", — сказал он в Центре по изучению проблем нераспространения в Калифорнии.

Посол пояснил, что, например, никто не приводит данных о месте и времени испытаний ракеты, о ее способности пролетать более 500 километров — расстояния, являющегося ограничением в рамках ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году. Тогда под сокращение попал целый класс ракетного оружия. Речь идет о ракетном вооружении с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.

К 1991 году договор был полностью выполнен. В рамках соглашения Советский Союз уничтожил 1752 баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, США — 859.

Вашингтон впервые обвинил Москву в нарушении положений Договора в июле 2014 года. Затем Соединенные Штаты неоднократно повторяли этот тезис.

Москва, в свою очередь, каждый раз подчеркивала, что полностью соблюдает все положения соглашения. При этом глава МИД Сергей Лавров особо отмечал, что у российской стороны есть серьезные вопросы к американским коллегам по поводу исполнения некоторых пунктов договора.