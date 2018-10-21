Источник в МИД назвал главный мотив Трампа в выходе из ДРСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США давно шли к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, их главный мотив — мечта об однополярном мире, заявил РИА Новости источник в МИД России, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД. При этом он обвинил Москву в нарушении договора.

Комментируя это, источник в МИД указал, что "Россия неоднократно публично разоблачала курс США на слом РСМД". По его словам, "к этому шагу Вашингтон шел многие годы, намеренно и шаг за шагом уничтожая договорную базу".

"Также это решение укладывается в курс США на выход из тех международно-правовых договоренностей, которые накладывают на него равные с партнерами обязательства и делают концепцию собственной "исключительности" уязвимой", — сказал собеседник агентства.

Разногласия по договору

"Главный мотив — мечта об однополярном мире. Сбудется? Нет", — подчеркнул он.

В последнее время Россия и США обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД. В конгрессе предлагали разработать документ, закрепляющий обвинения в адрес российской стороны. Это позволило бы Вашингтону выйти из договора, как это было с соглашением по ПРО.

Москва, в свою очередь, многократно отмечала, что строго соблюдает все условия соглашения. При этом глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что российская сторона имеет серьезные вопросы к американским коллегам по поводу исполнения некоторых пунктов договора.