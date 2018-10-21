Трамп недоволен тем, как Эр-Рияд обходится с делом об убийстве Хашукджи

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не доволен тем, как Саудовская Аравия обходится с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили в ночь на субботу сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

"Нет, я не удовлетворен (действиями властей Саудовской Аравии — ред.) до тех пор, пока мы не получим ответы. Но это был первый большой шаг, это был хороший первый шаг. Но я хочу выяснить ответы", — сказал он журналистам в субботу.

Трамп также не исключил, что наследный принц Саудовской Аравии на самом деле был не в курсе обстоятельств вокруг смерти Хашукджи. Президент США отметил, что ему неизвестно о том, где находится тело журналиста.

Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. Вместе с ним к консульству пришла его невеста, гражданка Турции, однако ее не пустили в здание дипмиссии. Она прождала журналиста пять часов, после чего обратилась в полицию, когда сотрудники консульства сказали ей, что Хашкуджи уже ушел.

В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство, а через день после исчезновения Хашукджи наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентству Блумберг высказал уверенность в том, что журналист покинул консульство живым, и его нет на территории королевства.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио- и видеозаписей, подтверждающих пытки и смерть журналиста. По словам источника газеты, записи подтверждают, что после того, как Хашукджи зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.