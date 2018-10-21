Клинцевич: у США нет доказательств нарушений Россией ДРСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США не имеют доказательств нарушения Россией ДРСМД (договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), выход из договора не учитывает и интересы европейских союзников Вашингтона, заявил РИА Новости в воскресенье член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией. При этом он обвинил Москву в нарушении договора.

"Решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не стало для нас неожиданностью, хотя мы до последнего надеялись, что здравый смысл все же возьмет верх. Понятно, что никаких доказательств, свидетельствующих о нарушении Россией условий договора, у США нет", — сказал Клинцевич.

По его словам, это решение, принятое к тому же без учета интересов союзников в Европе, — "прямое отражение той стратегии резких движений, которой США неуклонно следуют на международной арене все последние годы". Выход из договора принадлежит к той же серии решений, что и разрыв ядерной сделки с Ираном, подчеркнул политик.

Клинцевич отметил, что не только России, но и всему миру брошен новый опасный вызов. "Нас хотят, как в свое время Советский Союз, втянуть в гонку вооружений. Не выйдет. У меня нет сомнений, что наша страна сможет гарантировать свою безопасность при любых обстоятельствах", — сказал сенатор.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>

