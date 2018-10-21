Убийство Хашукджи будут расследовать по законам Саудовской Аравии

ДОХА, 21 окт — РИА Новости. Дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи будут расследовать по законам Саудовской Аравии, так как преступление случилось на территории под саудовским суверенитетом, говорится в сообщении министра юстиции королевства Валида бен Мухаммед ас-Самани на сайте ведомства.

Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили в ночь на субботу сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

"Правосудие в отношении дела подданного Хашукджи будет вестись полностью независимо по законам Саудовской Аравии, поскольку это случилось на территории под саудовским суверенитетом. Дело будет вестись в соответствии с процедурами, принятыми в королевстве, его передача в суд состоится после завершения всех необходимых следственных мероприятий", — отметил министр.

Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. Вместе с ним к консульству пришла его невеста, гражданка Турции, однако ее не пустили в здание дипмиссии. Она прождала журналиста пять часов, после чего обратилась в полицию, когда сотрудники консульства сказали ей, что Хашкуджи уже ушел.

В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство, а через день после исчезновения Хашукджи наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентству Блумберг высказал уверенность в том, что журналист покинул консульство живым, и его нет на территории королевства.