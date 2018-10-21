Гей c хлыстом и барабаном. ЦРУ рассекретило документ о Гитлере

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Он метил во властелины мира, но страдал инфантилизмом и боязливо избегал женщин. Видел себя то барабанщиком во главе народной массы, то самим мессией. ЦРУ опубликовало секретный доклад с подробным психологическим портретом Адольфа Гитлера, подготовленный американской разведкой в 1943 году специально для президента США Теодора Рузвельта. РИА Новости изучило документ 75-летней давности.

Фюрер и Фройлен Анна

"Его сексуальная жизнь двойственна, как и его политическое мировоззрение. Он и гомосексуалист, и гетеросексуал, равно как и социалист, и пламенный националист, и мужчина, и женщина одновременно. В то время как истинный Адольф Гитлер был неуловим для точного диагноза, определенные факты доказывают сложность и безысходность его сексуальной ориентации", — так завершается глава доклада, посвященная сексуальным предпочтениям вождя Третьего рейха.

Этот раздел документа вызвал наибольший интерес и самые оживленные комментарии в СМИ. В фашистской Германии гомосексуализм преследовался как уголовное преступление — за это отправляли в концентрационный лагерь или на каторгу. По разным данным, в общей сложности в Третьем рейхе с 1933 по 1945 год по соответствующим статьям было осуждено порядка 50 тысяч человек, в том числе около шести тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Охоту на подозреваемых в "порочных сексуальных практиках" вели и уголовная полиция, и гестапо.

Автор доклада — аналитик Управления стратегических служб США Генри Филд, антрополог. Сопоставляя различные факты из биографии фюрера, он делает вывод: не исключено, что и сам Гитлер был геем. В доказательство приводит такую, например, информацию: с 1910 по 1915 год юный Адольф жил в мужском общежитии в Вене, пользовавшемся "репутацией места, куда пожилые господа отправлялись на поиски молодых людей для гомосексуальных удовольствий".

Кроме того, Филд напоминает о событиях 1924 года. После провала мюнхенского "пивного путча" Гитлер оказался в тюрьме Ландсберг, где вместе с ним находились соратники — Рудольф Гесс и Эрнст Рём. К Рождеству, отсидев лишь девять месяцев вместо пяти лет, Гитлер вышел на свободу и постоянно вспоминал о своих друзьях. Особенно о Гессе, оставшемся в тюрьме: он отзывался о нем тепло и даже нежно. "Если бы я только мог вытащить его из Ландсберга! Мой маленький Гесс… Не могу забыть, как его глаза наполнились слезами, когда я покидал стены тюрьмы. Бедный мой…" — говорил он с дрожью в голосе.

"Есть вероятность того, что в этот период изоляции и воздержания его близость с Гессом возросла настолько, что, возможно, граничила с сексуальностью", — предположил Филд.

В эту картину вписываются и сведения о самих Гессе и Рёме. До того как нацисты в Германии пришли к власти, в среде НСДАП существовало весьма значительное гомосексуальное сообщество, в котором Гесс заслужил прозвище Фройлен Анна, — за то, что любил являться на закрытые балы в дамском платье. А Рём в 1931 году оказался в центре крупного скандала: заняв пост начальника штаба берлинских штурмовиков, он раздавал должности своим сексуальным партнерам. Его убили вместе с другими лидерами SA по приказу Гитлера в "ночь длинных ножей" в 1934 году.

С хлыстом в руке

"За этим почерком я вижу человека с типично женскими чертами характера", — сказал знаменитый швейцарский психиатр, основоположник аналитической психологии Карл Юнг, изучивший фрагмент рукописного текста Гитлера, который показал ему бывший друг фюрера, не назвав автора рукописи. Полное имя этого человека — Эрнст Франц Седжвик Ганфштенгль, и в докладе он фигурирует как доктор Седжвик.

Факты из жизни Гитлера, в том числе интимного свойства, Генри Филд получал главным образом от него — наполовину немца, наполовину американца, состоявшего в 1920-1930-е годы в близких и доверительных отношениях с вождем нацистов. Седжвик был из состоятельной буржуазной семьи, его происхождение льстило Гитлеру, окружение которого состояло в основном из бывших рабочих и мелких лавочников. Он часто прислушивался к советам Седжвика, занимавшего должность пресс-секретаря НСДАП по связям с зарубежной прессой.

В 1937 году Седжвик узнал, что в недрах партии готовится его убийство и бежал из Германии — сначала в Цюрих, потом в Лондон. Когда началась Вторая мировая война, его, как гражданина враждебной страны, поместили в британский лагерь для интернированных, но в 1942 году он сумел получить относительную свободу и устроиться при штабе правительства США, где занимался антинацистской пропагандой и консультировал американцев по вопросам внутреннего устройства Третьего рейха. В этот период он и общался с автором доклада.

Филд пришел к выводу, что сексуальная ориентация фюрера не была исключительно гомосексуальной — скорее, его можно назвать бисексуалом. К женщинам Гитлера также влекло — правда, весьма специфическим образом. Он любил повторять пословицу, которую Седжвик почему-то называл "русской": "Идя к женщине, не забудь плетку". И это был не просто образ — разговаривая с женщинами, Гитлер любил помахивать хлыстом или стеком, причем чем больше женщина волновала фюрера, тем энергичнее он жестикулировал своим орудием. По мнению Филда, это должно было выражать его стремление к эротическому доминированию, но на самом деле выдавало робость и неуверенность в себе. Усматривает в этом антрополог и садомазохистские наклонности фюрера.

Публично Гитлер всячески подчеркивал свой аскетизм и заявлял, что ради Германии отказался от создания семьи. В 1923 году газета Münchner Neuste Nachichten распространила ложный слух о его помолвке с сестрой Седжвика Эрной Ганфштенгль. Все это устроил (с одобрения Гитлера) сам Седжвик с единственной целью — чтобы вождь нацистов на всю страну заявил: "Я никогда не свяжу себя ни с одной женщиной. Моей единственной невестой навсегда останется только немецкий народ!" Впоследствии он не раз на все лады повторял эту фразу.

Когда однажды Седжвик позволил себе пошутить, что, кроме жены, у мужчины может быть и любовница, Гитлер ответил: "Политика — это женщина. И тому, кто изменяет ей, она откусывает голову". Его страх перед женщинами был очевиден.

Еще Гитлер любил повторять: "Есть лишь два способа оценить человека. По тому, на какой женщине он женился, и по тому, как он умер".

Трудное детство, порочная юность

"Взгляд на родословную Гитлера открывает кровосмесительные связи", — пишет Филд. Отец Адольфа Алоис женился третьим браком на родственнице Кларе Пёльцль, имевшей чешские корни. У него уже было двое детей — сын Алоис и дочь Анжела, сам он был на 23 года старше матери Адольфа и отличался садистскими наклонностями, периодически жестоко избивая всех в семье — собаку, детей, жену. Эти подробности Седжвик узнал от бывшей жены Алоиса-младшего — Бригид, которая жила в Лондоне, а позже переехала в США.

© Public domain Родители Адольфа Гитлера. Мать Клара и отец Алоис © Public domain Родители Адольфа Гитлера. Мать Клара и отец Алоис

"С детства Адольф Гитлер находился между ненавистным ему отцом и подавленной матерью. В такой атмосфере он вступил в возраст полового созревания, и в результате в нем сформировалась смесь эдипова комплекса и откровенного нарциссизма", — указывает Филд.

Этот период Гитлер предпочел опустить в своей книге Mein Kampf, и не случайно. Семья была явно неблагополучной. Сводный брат Адольфа в юности неоднократно привлекался к ответственности за кражи, позже его выдворили из Англии из-за обвинений в сутенерстве. Филд подозревает, что примерно в 1909 году сам будущий фюрер вел в Вене распутную жизнь и даже заразился венерической болезнью "от еврейской проститутки". Есть сведения о том, что какое-то время любовницей Адольфа была Гели Рубаль — его племянница, дочь сводной сестры Анжелы.

Все это, по убеждению Филда, серьезно отразилось на психике Гитлера, создав непреодолимые психофозиологические преграды для полноценного общения с женщинами. В том числе и в сфере сексуальных отношений.

Писать не любил и презирал образование

В своем докладе антрополог подробно описал состояние здоровья Гитлера, интересы и увлечения, сформировавшие личность "вождя германской нации".

"Подолгу находиться рядом с Гитлером, особенно в ночное время, было трудным испытанием для людей с чувствительными глазами. Доктор Седжвик иногда приходил в отчаяние, когда в четвертом часу утра фюрер требовал обеспечить ему самое яркое освещение", — сообщает Филд.

Дело в том, что в октябре 1918 года в сражении под Ла-Монтеном рядом с ефрейтором Гитлером взорвался химический снаряд и будущий фюрер полностью потерял зрение. Врачи его вылечили, но проблемы остались на всю жизнь. Причем Гитлер категорически отказывался от очков и прибегал к их помощи лишь в свои последние годы — из-за постоянного напряжения глаз его мучили головные боли.

После тюремного заключения в Ландсберге фюрер страдал бессонницей и принимал большие дозы снотворного. Он вообще злоупотреблял лекарствами, поглощая их в изрядных количествах, в том числе порошки для улучшения пищеварения. Хотя в еде был весьма разборчив: практически не ел мяса, лишь иногда позволял себе курицу.

В привычках и характере Гитлера очень много противоречивого. Так, он отличался храбростью, которую демонстрировал во время уличных боев и стычек. В то же время, выйдя из тюрьмы, жил в страхе за свою жизнь — ему все время казалось, что его собираются убить.

Гитлер не любил писать — ни от руки, ни на печатной машинке. "Страстно", как выражается Филд, следил за новостями — ради просмотра свежих газет мог прервать самую важную встречу. Однако читать предпочитал лишь то, что подтверждало его собственные идеи, и книги, из которых он мог почерпнуть что-то практически важное для себя. Прежде всего это касалось искусства управления народами и ораторского мастерства — его любимыми героями были Александр Македонский, Брут, Катилина, Цезарь, Генрих VIII, Иисус Христос, Мухаммед, Моисей, Лютер, Кромвель, Наполеон, Кутузов, Бисмарк и другие яркие личности.

Филд пришел к выводу, что Адольф Гитлер был очень самовнушаем: создавал в воображении идеальный образ, которому всеми силами стремился соответствовать. В ранний период политической деятельности он представлял себя барабанщиком, ведущим за собой толпу, и неоднократно публично возвращался к этому образу. Позже иконой для него стал Кромвель — как враг парламентаризма, противник всеобщего избирательного права и Римской католической церкви. За ним — Фридрих Великий, Наполеон. Был период, когда Гитлер просто боготворил Муссолини.

© AP Photo / FILE Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. 1934 год © AP Photo / FILE Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. 1934 год

Из искусств фюрер особенно любил цирк и нередко посылал цирковым артистам цветы и шоколад. "Он презирал образование и никогда не учился сам", — говорится в докладе.

В 1923 году Седжвик попытался убедить будущего фюрера изменить форму усов — по его мнению, некрасивую.

"Не беспокойтесь о моих усах. Если они не в моде сейчас, то будут в моде потом — только из-за того, что их ношу я", — ответил ему Гитлер.