Трамп о выходе из договора о РСМД: США нужно развивать вооружения

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, заявил, что Вашингтон будет развивать вооружения.
Трамп заявил, что США "соблюдали соглашение", "но Россия, к сожалению, не следовала соглашению". "Россия нарушает соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент (США Барак) Обама не вел переговоры или не вышел (из соглашения)", — сказал Трамп.
Ранее газета New York Times сообщила, что США планируют выход из договора о РСМД, советник президента по нацбезопансости Джон Болтон уведомит об этом российскую сторону в ходе своего визита в Москву. Сам же Болтон в Twitter сообщил, что его переговоры станут продолжением дискуссий, начатых в ходе саммита в Хельсинки между двумя странами.
В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.