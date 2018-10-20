Трамп о выходе из договора о РСМД: США нужно развивать вооружения

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, заявил, что Вашингтон будет развивать вооружения.

Трамп в субботу заявил, что выйдет из договора о РСМД. "Мы планируем отменить соглашение, и мы планируем выйти из него. Нам необходимо развивать эти вооружения", — сказал Трамп журналистам. Беседу распространил пул журналистов Белого дома.

Трамп заявил, что США "соблюдали соглашение", "но Россия, к сожалению, не следовала соглашению". "Россия нарушает соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент (США Барак) Обама не вел переговоры или не вышел (из соглашения)", — сказал Трамп.

Ранее газета New York Times сообщила, что США планируют выход из договора о РСМД, советник президента по нацбезопансости Джон Болтон уведомит об этом российскую сторону в ходе своего визита в Москву. Сам же Болтон в Twitter сообщил, что его переговоры станут продолжением дискуссий, начатых в ходе саммита в Хельсинки между двумя странами.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>

