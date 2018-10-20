Украинцам объяснили повышение цены на газ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Повышение газовых тарифов на Украине неизбежно, так как от этого зависит сотрудничество с Международным валютным фондом, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

"Понимаю, что повышение цены на газ — решение неизбежное, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, которая сейчас очень нужна государству", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Верховной рады.

Как подчеркнул Парубий, подобные "шоковые реформы" часто непопулярны у населения, однако необходимы действующей власти. По словам спикера, он несколько раз призывал МВФ "снять с повестки дня вопрос повышения цены на газ".

"Это решение необходимо для недопущения экономического кризиса", — пояснил парламентарий.

Накануне Киев утвердил повышение цены на газ для населения — с 1 ноября она вырастет на 23,5 процента, до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров. Как объяснили в правительстве, это было одним из условий МВФ для выделения Украине очередного кредитного займа.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Киеву 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — вторую выплату на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый.

В пятницу МВФ анонсировал выделение Киеву нового кредитного займа в размере 3,9 миллиарда долларов на срок 14 месяцев.

Одним из условий финансовой поддержки МВФ является повышение газовых тарифов на Украине. С 2013 года стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" в стране выросла с 725 гривен до 8,5 тысячи гривен в 2018 году.