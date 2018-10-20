Кандидат в президенты на предстоящих выборах в Грузии Зураб Джапаридзе во время задержания на фестивале легализации конопли в Тбилиси. 20 октября 2018

Кандидат в президенты на предстоящих выборах в Грузии Зураб Джапаридзе во время задержания на фестивале легализации конопли в Тбилиси. 20 октября 2018

ТБИЛИСИ, 20 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты Грузии от партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе, организовавший фестиваль легализации марихуаны в Тбилиси и раздававший этот легкий наркотик на акции, освобожден примерно через 2 часа после задержания.

"Провели мой детальный обыск, обыскали все углы одежды, в том числе обувь и носки. Ничего не нашли. Я сказал, что все, что имел, раздал. После этого меня долго допрашивали, сказали, что возбуждено уголовное дело и следствие продолжится",- заявил журналистам Джапаридзе.

Партия "Гирчи" была инициатором легализации марихуаны в стране, что было позже утверждено конституционным судом. Целью фестиваля партия "Гирчи" назвала протест из-за решения властей Грузии ограничить право курения марихуаны. В рамках акции Джапаридзе демонстративно раздал несколько сигарет с марихуаной собравшимся на фестивале.

МВД Грузии ранее в субботу сообщило, что "за организацию так называемого фестиваля марихуаны и оказание сопротивления полиции задержаны 11 человек". По данным грузинских СМИ, вместе с Джапаридзе освобождены еще несколько задержанных.

По словам кандидата в президенты, он не знает, повлияет ли его задержание на предвыборную кампанию и будет ли он снят с выборов.

Президентские выборы пройдут в Грузии 28 октября, это будут последние прямые выборы главы государства. Президент будет избран не на пять лет, как прежде, а на шесть. ЦИК Грузии зарегистрировал 25 кандидатов, 19 выдвинули партии, шесть — инициативные группы. Участие в выборах примут, в частности, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили и кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

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