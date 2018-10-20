Саудовскому наследному принцу грозит отставка, считает оппозиционер

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Живущий в Великобритании саудовский диссидент и лидер оппозиционного "Движения исламских реформ" Саад аль-Факих считает, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи приведет к отстранению Мухаммеда бен Салмана с поста наследного принца Саудовской Аравии.
"Когда бен Салман запустил череду арестов в Саудовской Аравии, Хашукджи взялся защищать репрессированных в своих статьях. А так как он писал в Америке, и это влияло на общественное мнение в США, то в глазах бен Салмана он стал самым опасным оппозиционером", — сказал РИА Новости Саад аль-Факих.
По данным диссидента, живущего в Лондоне несколько десятков лет, "сейчас некоторые члены монаршей семьи проводят секретные встречи с целью выработки решения, которое позволит королевству выйти из кризиса, вызванного убийством Хашукджи". "Мухаммед бен Салман будет отстранен в ближайшее время (с поста наследного принца). Либо это будет внутренний переворот, либо он будет вынужден уйти из-за давления извне, но он уже никогда не станет королем", — считает аль-Факих.
Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и его сын, наследник саудовского престола Мухаммед бен Салман ранее неоднократно заявляли, что не знают где находится пропавший журналист Джамаль Хашукджи.
Хашукджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для газеты Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не замалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.