Саудовскому наследному принцу грозит отставка, считает оппозиционер

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Живущий в Великобритании саудовский диссидент и лидер оппозиционного "Движения исламских реформ" Саад аль-Факих считает, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи приведет к отстранению Мухаммеда бен Салмана с поста наследного принца Саудовской Аравии.

По его мнению, причиной убийства журналиста стали его статьи в американской прессе, в которых он критиковал действия правящего саудовского режима. Однако, как подчеркивает аль-Факих, "Хашукджи ни одного дня не был в реальной оппозиции к действующей власти".

"Когда бен Салман запустил череду арестов в Саудовской Аравии, Хашукджи взялся защищать репрессированных в своих статьях. А так как он писал в Америке, и это влияло на общественное мнение в США, то в глазах бен Салмана он стал самым опасным оппозиционером", — сказал РИА Новости Саад аль-Факих.

По данным диссидента, живущего в Лондоне несколько десятков лет, "сейчас некоторые члены монаршей семьи проводят секретные встречи с целью выработки решения, которое позволит королевству выйти из кризиса, вызванного убийством Хашукджи". "Мухаммед бен Салман будет отстранен в ближайшее время (с поста наследного принца). Либо это будет внутренний переворот, либо он будет вынужден уйти из-за давления извне, но он уже никогда не станет королем", — считает аль-Факих.

Мухаммед бен Салман, по мнению аль-Факиха, сохраняет позиции в саудовском государстве исключительно благодаря личной поддержке президента США Дональда Трампа. Саад аль-Факих считает, что лояльность американского лидера "вызвана щедрыми финансовыми подарками со стороны Мухаммеда бен Салмана". Как уверен аль-Факих, если бен Салман не будет осужден международным сообществом, то убийства саудовских оппозиционеров продолжатся. "Теоретически, если Мухаммед бен Салман избежит осуждения со стороны мирового сообщества и останется на своем посту, то, конечно, нас очень легко можно будет устранить", — заявил Саад аль-Факих.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и его сын, наследник саудовского престола Мухаммед бен Салман ранее неоднократно заявляли, что не знают где находится пропавший журналист Джамаль Хашукджи.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

Хашукджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для газеты Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не замалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.