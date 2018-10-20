В Италии оштрафовали женщин, ходивших по квартире в туфлях на шпильках

РИМ, 20 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Прокуратура итальянского города Виченца оштрафовала семью из трех женщин из-за их любви к обуви на высоком каблуке, которая не давала спокойно жить их соседям снизу, пишет местная газета Corriere del Veneto.

Конфликт между жильцами начался еще четыре года назад, когда в дом въехала новая семья. Вскоре от них стали поступать жалобы на соседей, живущих этажом выше: они утверждали, что мать и две ее дочери до позднего вечера ходят по квартире в туфлях на шпильках, производя характерный шум. Новые жильцы, которым нужно было рано вставать на работу, не могли спать и даже обратились к управдому, который тщетно пытался вразумить дам.

Как отмечается в сообщении, пострадавшая сторона написала заявление в прокуратуру, обвинив соседей в нарушении тишины и своего домашнего покоя. Любительницы шпилек получили штраф в 500 евро. Но, как пишет издание, самое главное — дамы, похоже, сменили домашние привычки, и цокот каблуков прекратился.