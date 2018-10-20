СМИ назвали возможную причину обрушения моста в Генуе

РИМ, 20 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Автомобильный мост в итальянской Генуе мог обрушиться из-за обрыва одной из вант — стальных тросов, соединяющих полотно эстакады с вершинами опор структуры, сообщила в субботу местная газета Il Secolo XIX.
Один из основных пилонов и большой пролет виадука, который был построен в Генуе в 1967 году по проекту архитектора Риккардо Моранди, 14 августа рухнул на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека, были госпитализированы девять раненых. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи моста. Комиссаром, получившим широкие полномочия по ведению реконструкции автомобильного моста, стал мэр Генуи Марко Буччи.