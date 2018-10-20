После ДТП под Киевом госпитализировали трех актеров юмористического шоу

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Три актера юмористического "Дизель шоу" госпитализированы после ДТП под Киевом, где погибла актриса Марина Поплавская, сообщил в субботу представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

Ранее областное управление нацполиции сообщило, что один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате столкновения автобуса c грузовиком в Киевской области Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Позднее депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в ДТП погибла актриса юмористического телешоу Марина Поплавская. На странице телешоу в Facebook позже появилось подтверждение гибели актрисы.

"Могу подтвердить (смерть актрисы). Автобус, в котором ехала группа "Дизель шоу", попала в ДТП… Те (актеры), которые пострадали наиболее, были направлены в одну из больниц Киева, это трое актеров. И водитель также был травмирован. Но он будет задержан для избрания ему меры пресечения. Актеры, пострадавшие в ДТП, у них травмы, не угрожающие жизни", — заявил Жукович в эфире телеканал "112. Украина".

"Дизель Шоу" — юмористическое телешоу, которое выходит с 2015 года на украинском телеканале "ICTV".