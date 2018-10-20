МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Модернизированные версии российских многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30 обладают сравнимыми с более современным Су-35С возможностями, пишет National Interest.

Истребители Су-27 первых вариантов уступают более современным самолетам в ряде характеристик и хуже приспособлены для уничтожения наземных целей, говорится в статье. Модернизированный вариант Су-27СМ, в свою очередь, обладает более совершенным вооружением, в частности бомбами с лазерным наведением, ракетами Х-29 и Р-77, что делает его по-настоящему многофункциональным самолетом.

Результатом еще более комплексной модернизации стал истребитель Су-27СМ3. На нем установлен радар "Ирбис-Е", используемый и на Су-35С, а также новые двигатели большей мощности, обеспечивающие прирост дальности полета. Кроме того, самолет имеет дополнительные узлы подвески вооружения и усиленный планер, способный выдерживать увеличенные нагрузки, отмечает автор. Оборудование кабины пилота также усовершенствовано.

Похожим образом улучшены двухместные самолеты Су-30. У них нет радара "Ирбис-Е", что потенциально сокращает возможности по отслеживанию целей на большой дистанции, однако они оснащены двигателями с управляемым вектором тяги, что делает эти истребители еще более маневренными, пишет NI.

Издание отмечает, что Су-35С, несомненно, обладает наиболее выдающимися характеристиками из всех трех самолетов.

"Впрочем, менее современные российские истребители в модернизированном варианте тоже "не промах" и имеют свои преимущества", — говорится в статье.

Так, Су-27СМ3 значительно дешевле Су-35 и при этом обладает практически аналогичными возможностями для поражения целей на дальней дистанции. Су-30, в свою очередь, потенциально лучше подходят для атаки наземных целей, учитывая наличие второго члена экипажа, пишет NI.

Вместе с тем значительную долю парка российских истребителей все еще составляют менее современные варианты этих самолетов, однако они, очевидно, в дальнейшем также будут модернизироваться или заменяться на новейшие Су-57, заключает издание.