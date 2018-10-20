РФПИ приветствует шаги Саудовской Аравии по расследованию смерти Хашукджи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приветствует шаги Саудовской Аравии по расследованию гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, продолжит инвестиционное сотрудничество с королевством, сообщила пресс-служба фонда.

"РФПИ приветствует решительные действия, принятые Саудовской Аравией по итогам расследования дела Джамаля Хашукджи, направленные на наказание ответственных за эту трагедию", — заявили в фонде.

В фонде также отметили, что продолжат инвестиционное сотрудничество с королевством, чтобы развивать сотрудничество между двумя странами.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что журналист пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

В ночь на субботу государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

На фоне ситуации с пропажей Хашукджи многие бизнесмены и СМИ, ранее планировавшие участвовать в инвестиционном форуме Future Investment Initiative (FII), который пройдет в Эр-Рияде 23-25 октября, начали заявлять, что не поедут. Так, по сообщениям СМИ, на конференцию не приедут гендиректор одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase, Джейми Даймон, главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи. Министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что не поедет на конференцию в Саудовскую Аравию. РФПИ ранее сообщал, что планирует принять активное участие в инвестконференции в Эр-Рияде.