Эр-Рияд вынудили признать убийство Хашукджи, считает катарский журналист

ДОХА, 20 окт — РИА Новости. Бывший главный редактор официальной газеты Катара "Аль-Ватан" и советник канцелярии эмира Ахмед ас-Слейти считает вынужденным признание саудовских властей в том, что журналист Джамаль Хашукджи мертв, и это признание не имеет отношения к декларируемой ими прозрачности правосудия.

Обозреватель Washington Post Хашукджи, который в последние годы жил в США, пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, о чем рассказала его невеста. Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили в ночь на субботу сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных. До этого дипмиссии королевства в Турции утверждали, будто журналист покинул консульство.

"Не будьте слишком убаюканы разговорами о прозрачности и справедливости, первый умный шаг — вынудить официально признаться в совершении убийства в консульстве, второй — разоблачить ложь саудовских заявлений и подтвердить совершение преступления по самому высокому указанию без возможности это опровергнуть, поскольку множество доказательств еще не обнародованы", — написал ас-Слейти в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Он поиронизировал над руководством Саудовской Аравии, написав, что "весь мир узнал о смерти Хашукджи в первый день, а король и наследный принц — только через две недели". Через день после пропажи Хашукджи наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентства Блумберг выразил уверенность, что журналист покинул консульство живым, и его нет на территории королевства.

При этом ас-Слейти считает саудовского кронпринца причастным к убийству Хашукджи.

"Сауд аль-Кахтани (советник канцелярии короля) стал единственным человеком, не имеющим отношения к службам безопасности, кто был отправлен в отставку, потому что американские спецслужбы узнали о его телефонном звонке с требованием к журналисту вернуться в Саудовскую Аравию. Осталось отправить в отставку Халеда — брата настоящего убийцы (Халеда бен Салмана — брата наследного принца и посла КСА в США), который выполнил требование аль-Кахтани направить просьбу Хашукджи о документах из Вашингтона в консульство в Стамбуле, о чем также свидетельствует телефонный разговор между ними", — отметил бывший главред "Аль-Ватан".

Перед объявлением о смерти журналиста саудовские СМИ опубликовали указ короля об освобождении от должности замглавы общей разведки Ахмеда Асири и королевского советника Сауда аль-Кахтани, которые были доверенными лицами наследного принца.