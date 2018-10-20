Появилось видео с места ДТП, в котором погибла украинская юмористка

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ДТП под Киевом, в котором погибла артистка украинского юмористического телешоу Марина Поплавская. Ролик был опубликован на YouTube-канале Kyiv Operativ.

На кадрах, снятых из проезжающего автомобиля, виден поврежденный автобус и работающие на месте ДТП сотрудники правоохранительных органов, машины полиции и скорой помощи.

Авария произошла утром в субботу на автотрассе Киев-Чоп. Автобус, в котором находились 14 человек, столкнулся с грузовиком. Артистка "Дизель шоу" Поплавская, сидевшая впереди, погибла на месте, еще четыре человека были госпитализированы.