Саудовская Аравия объяснила гибель журналиста Хашукджи ссорой в консульстве

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Эр-Рияде признали, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи, пропавший после посещения саудовского консульства в Турции, погиб в результате ссоры. США, союзник Эр-Рияда, назвали гибель неприемлемой, однако отметили, что объяснение заслуживает доверия, другие страны, а также международные организации прокомментировали заявление властей Саудовской Аравии.

С чего началось



Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. Вместе с ним к консульству пришла его невеста, гражданка Турции, однако ее не пустили в здание дипмиссии. Она прождала журналиста пять часов, после чего обратилась в полицию, когда сотрудники консульства сказали ей, что Хашкуджи будто уже ушел.

В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство, а через день после исчезновения Хашукджи наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентству Блумберг высказал уверенность в том, что журналист покинул консульство живым, и его нет на территории королевства.

Расследование

Отсутствие информации о журналисте и загадочная история с его исчезновением вызвали бурную реакцию международной общественности, требовавшей расследования исчезновения журналиста и объяснений того, что произошло с ним.

После усиления международного давления Эр-Рияд согласился разрешить турецкой полиции провести обыски на территории дипмиссии и отправил в Стамбул своих следователей для совместной работы с турками. Турецкая полиция после информации о причастности генконсула Саудовской Аравии Мухаммеда аль Утейби также провела обыски в его резиденции в Стамбуле. Сам генконсул прежде покинул Турцию.

На этом фоне в турецких СМИ проходила информация о гибели Хашкуджи с подробностями о жестоком убийстве, в том числе о пытках и расчленении его тела после смерти. Появлялись и другие детали относительно дела.

Так, турецкая проправительственная газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что момент убийства и допрос пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи случайно записались на его Apple Watch.

По данным издания, перед входом в консульство Хашукджи оставил своей невесте iPhone и перевел часы Apple Watch в режим записи. Как отмечает газета, смартфон "синхронизировался с часами Apple Watch, которые оставались у него на руке".

Газета Yeni Safak со ссылкой на источники в правоохранительных органах позже сообщила, что следствие по делу Хашукджи располагает аудиозаписями, сделанными в саудовском консульстве в день исчезновения журналиста. На одной из них можно услышать, как аль Утейби говорит Хашукджи: "Если хочешь жить, молчи!".

Та же газета сообщила и о гибели одного из подозреваемых по делу оппозиционного журналиста в результате ДТП в Эр-Рияде. Им оказался лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад аль Бостани. Газета отметила, что аль Бостани был одним из 15 граждан Саудовской Аравии, прибывших в Стамбул на двух самолетах и находившихся в саудовском генконсульстве в день исчезновения Хашукджи.

Признание гибели



На фоне шедшего расследования состоялся визит госсекретаря США Майкла Помпео в Саудовскую Аравию и Турцию, в ходе которого обсуждалось дело журналиста. США в то же время требовали информации о судьбе журналиста.

За несколько часов до заявления властей Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп сказал, что не исключает санкции в отношении виновных в пропаже саудовского журналиста Хашукджи, прежде отметив, что последний, по всей вероятности, мертв.

Эр-Рияд сделал заявление в ночь на субботу. Государственные СМИ Саудовской Аравии опубликовали сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

Одновременно саудовские СМИ распространили указ короля об освобождении от должности замглавы Службы общей разведки генерала Ахмеда Асири и советника королевской канцелярии Сауда аль-Кахтани, ближайших помощников наследного принца бен Салмана, яростно отстаивающих его инициативы по началу войны в Йемене и разрыву отношений с Катаром.

Кроме того, король выпустил указ о реорганизации службы разведки, из которой убрали трех высокопоставленных офицеров, и точного определения ее задач.

Американские СМИ также активно публиковали информацию по делу. Так, в четверг американская газета New York Times со ссылкой на источники написала, что саудовские власти, скорее всего, возложат вину за убийство Хашукджи на генерала Асири, известного международной прессе как бывший официальный представитель арабской коалиции, которая ведет военные действия в Йемене.

Реакция на признание



Одними из первых на признание отреагировали США — союзник Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп дал противоречивые оценки признанию Саудовской Аравии о том, что Хашукджи был убит в саудовском консульстве в Турции — он назвал гибель журналиста "неприемлемой", но само объяснение Эр-Рияда "заслуживающим доверия".

Американский лидер также повторил, что намерен работать с конгрессом над формулировкой возможного ответа на убийство журналиста, но исключил отмену многомиллиардных контрактов с Саудовской Аравией на поставку американских вооружений.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила о том, что Вашингтон "принял к сведению" объявление Саудовской Аравии и "продолжит внимательно следить за международными расследованиями этого трагического инцидента"

МИД Финляндии призвал наказать виновных в гибели саудовского журналиста. МИД Британии заявил, что рассматривает дальнейшие шаги в связи с гибелью Хашукджи, а в правящей партии Турции заявили, что Анкара установит все детали убийства.

Ситуацию прокомментировали и ближневосточные государства. Так, ОАЭ и Бахрейн, соседи Саудовской Аравии, высоко оценили расследование Эр-Рияда смерти журналиста. В Египте заявили, что первые итоги расследования дела о пропаже журналиста Джамаля Хашукджи, обнародованные Саудовской Аравией, свидетельствуют о стремлении королевства выявить правду обстоятельств его гибели и наказать всех виновных.

Признание гибели журналиста не осталось без внимания международных организаций. Так, "Репортеры без границ" (RSF) призвали продолжать мощное международное давление на Эр-Рияд для установления истины. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле решительно осудила убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, призвала провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности. Правозащитная организация Amnesty International призывает провести под покровительством ООН "нейтральное и независимое" расследование обстоятельств гибели Хашукджи.

© AP Photo / Virginia Mayo Саудовский журналист Джамаль Хашукджи © AP Photo / Virginia Mayo Саудовский журналист Джамаль Хашукджи

Мнение эксперта



Советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина в беседе с РИА Новости высказала мнение о том, что власти США и Саудовской Аравии хотят спустить скандал вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи "на тормозах", указав, что санкции Вашингтона против Эр-Рияда маловероятны.

По ее словам, Вашингтон демонстрирует, что не будут портить отношения с Саудовской Аравией из-за гибели журналиста: оружейные контракты, другие сделки, тесные, деловые и личные отношения с верхушкой королевства.

Сама же версия ссоры, отметила эксперт, выглядит не очень убедительно: "С Джамалем Хашукджи мне доводилось пересекаться на некоторых международных мероприятиях, он не производил впечатления человека драчливого и по своей физической подготовке он был похож, скорее, на интеллектуала, чем на боксера и любителя единоборств".

По ее словам, наказание понесут непосредственно принимавшие участие в гибели журналиста лица. Кроме того, добавила Супонина, было объявлено, что они действовали без санкции сверху: "Тем самым с властей Саудовской Аравии снимается ответственность, что позволит администрации Дональда Трампа не применять санкции против Саудовской Аравии, либо сделать их показательными, направленными против отдельных лиц, но не существенными".

Говоря о возможном наказании для виновных, Супонина напомнила, что в Саудовской Аравии есть смертная казнь — наказание в любом случае будет суровым: "Власти Саудовской Аравии всеми силами показывают, что это будет судебный процесс и наказание будет по заслугам".

"Нельзя исключать и каких-то таинственных историй с участниками этой драмы", — сказала она, напомнив о проходившей в СМИ информации по поводу гибели одного из них в результате автомобильной катастрофы.