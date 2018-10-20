ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Украинские силовики вторые сутки не эвакуируют тела двух мирных жителей, подорвавшихся на мине на окраине хутора Вольный в Золотом-4 в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что мужчина и женщина подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе на окраине населенного пункта Золотое-4.

"В течение 18 и 19 октября представительство ЛНР в СЦКК оказывала максимальное содействие в установлении места происшествия и организации поиска пострадавших. Согласно полученной информации, тела погибших граждан находятся в 100 метрах от ближайших позиций украинских военных. Несмотря на это, до настоящего времени эвакуация тел погибших украинской стороной не проведена", — сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Собеседник агентства уточнил, что Народная милиция ЛНР 18 октября в течение 26 минут после получения первоначальной информации через представительство ЛНР в СЦКК предоставила гарантии безопасности в районе происшествия, о чем была уведомлена Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Аналогичные гарантии безопасности от украинской стороны были получены спустя 2 часа.

"Представительство ЛНР в СЦКК обращается к СММ ОБСЕ и представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) с просьбой об оказании содействия в скорейшей эвакуации тел погибших 18 октября 2018 года мирных граждан", — уточнили в СЦКК.

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