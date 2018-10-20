Испания призвала наказать виновных в гибели Хашукджи

МАДРИД, 20 окт – РИА Новости. Должно быть проведено тщательное расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, а виновники должны предстать перед судом, говорится в заявлении МИД Испании.

"Правительство Испании присоединяется к призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что ответственные в этих вопиющих событиях должны ответить перед правосудием после тщательного и открытого расследования", — говорится в заявлении.

Испанские власти также выразили соболезнования семье и близким убитого журналиста.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Президент США Дональд Трамп дал противоречивые оценки признанию Саудовской Аравии о том, что журналист Хашукджи был убит в саудовском консульстве в Турции — он назвал гибель журналиста "неприемлемой", но само объяснение Эр-Рияда "заслуживающим доверия", прежде не исключив введения санкций против виновных.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал провести подробное и открытое расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи.