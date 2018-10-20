В Афганистане в день выборов погибли не менее 28 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт — РИА Новости. По меньшей мере 28 человек погибли, не менее 100 пострадали в серии атак в Афганистане во время выборов в нижнюю палату парламента страны, сообщил министр внутренних дел республики Ваис Бармак.

Согласно данным министра, слова которого цитирует телеканал TOLO News , в субботу погибли не менее 10 полицейских, один военнослужащий и 17 мирных жителей. Ранения получили в общей сложности 83 гражданских лица и 17 сотрудников правоохранительных органов, отметил он.

Всего, как информировал глава афганского ведомства, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы.