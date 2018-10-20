Жертвами взрывов в Афганистане стали 44 человека

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. По меньшей мере 44 человека погибли, еще 238 человек пострадали при взрывах в день выборов в нижнюю палату парламента Афганистана, сообщает агентство Пажвак.

Ранее представитель афганского МВД сообщал РИА Новости, что в субботу вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели не менее трех взрывов.

Министр внутренних дел республики Ваис Бармак, слова которого цитирует телеканал TOLO News, отмечал, что в субботу погибли не менее 10 полицейских, один военнослужащий и 17 мирных жителей. Ранения получили в общей сложности 83 гражданских лица и 17 сотрудников правоохранительных органов.

Всего, как информировал глава афганского ведомства, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы.