СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Норвежскую делегацию, посетившую Крым, подвергли критике на родине, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Делегация из Норвегии побывала в Крыму с шестидневным визитом в начале октября. В программе были обширные встречи и поездки по регионам полуострова. В состав делегации вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

"Официальные провластные норвежские СМИ впервые опубликовали ряд статей, в которых негативно и резко отреагировали на визит в Крым. Такого резонанса еще не было. Но мы также видим обратный эффект. К представителям делегации через социальные сети стали обращаться другие граждане Норвегии, которые также хотят побывать в Крыму с ознакомительным визитом в роли народных дипломатов", — сказал РИА Новости Гемпель.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>