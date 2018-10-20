Эксперт: расследование смерти Хашукджи может выявить причастность Эр-Рияда

АНКАРА, 20 окт — РИА Новости, Федор Смирнов. Реакция мирового сообщества на убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи будет усиливаться, а расследование может выявить причастность к нему руководства Саудовской Аравии, заявил РИА Новости турецкий политолог Четинер Четин.

"В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, при этом Саудовская Аравия оказывает президенту Дональду Трампу как материальную, так и политическую поддержку. В ближневосточном регионе Саудовская Аравия – один из главных союзников США, поэтому Вашингтон не заинтересован в обострении отношений с Эр-Риядом, и это понятно из заявлений, которые звучат из США. Но реакция мирового сообщества будет увеличиваться. Не исключено, что расследование и последующие санкции могут затронуть представителей высшего саудовского руководства", — сказал Четин.

По его словам, в этом деле есть два измерения – криминальное и политическое. "Криминальная сторона непосредственно затрагивает и интересует Турцию, ведь тело Хашукджи до сих пор не найдено. Что касается политической составляющей, то снятие саудовскими властями с должностей 18 человек этот вопрос не решит. По всей видимости, Саудовская Аравия пытается переложить ответственность на тех, чья причастность к этому делу уже была выявлена в ходе расследования", — добавил собеседник агентства.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани..

Президент США Дональд Трамп дал противоречивые оценки признанию Саудовской Аравии о том, что журналист Хашукджи был убит в саудовском консульстве в Турции — он назвал гибель журналиста "неприемлемой", но само объяснение Эр-Рияда "заслуживающим доверия", прежде не исключив введения санкций против виновных.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.