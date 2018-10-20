Представители Южной Осетии будут наблюдателями на выборах в ДНР

ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Представители Республики Южная Осетия примут участие в выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики и депутатов парламента в качестве наблюдателей, сообщила РИА Новости председатель центризбиркома ДНР Ольга Позднякова.
Позднякова добавила, что приветствует это решение и приглашает представителей других государств выступить наблюдателями в избирательном процессе.
Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.