Вице-премьер Бельгии рассказал о встрече с Голиковой

БРЮССЕЛЬ, 20 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Вице-премьер, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заявил в субботу, что провел в Брюсселе конструктивные переговоры c зампредом правительства РФ по социальным вопросам Татьяной Голиковой.
Рейндерс и Голикова встретились в четверг в качестве сопредседателей смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом.
В начале октября Голикова провела заседание российской части смешанной комиссии, сообщал кабмин РФ. Одиннадцатая сессия межправкомиссии состоялась 14 февраля в Москве.
Today I had a constructive meeting with Deputy Prime Minister of #Russia Tatiana #Golikova, to discuss our bilateral #economic relations and the interests of #Belgian companies in #Russia. 🇧🇪🇷🇺 pic.twitter.com/dbkzy5Gyu4— didier reynders (@dreynders) 19 октября 2018 г.
В четверг вопросы экономического и политического взаимодействия между Россией и Бельгии обсуждались на встрече в Брюсселе между премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем и главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, который участвовал в бельгийской столице в 12-м саммите "Европа-Азия". По словам Медведева, стороны обменялись "мнениями по самому широкому кругу вопросов и двусторонних, и многосторонних, и экономических, и политических, включая вопросы безопасности".
Сотрудничество между Россией, Бельгией и Люксембургом развивается в сферах торговли, промышленности, транспорта, труда и социальной защиты, здравоохранения, образования, энергетики, таможни, инноваций, в космической и алмазно-бриллиантовой отраслях.