Вице-премьер Бельгии рассказал о встрече с Голиковой

БРЮССЕЛЬ, 20 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Вице-премьер, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заявил в субботу, что провел в Брюсселе конструктивные переговоры c зампредом правительства РФ по социальным вопросам Татьяной Голиковой.

"Я провел конструктивную встречу с вице-премьером России Татьяной Голиковой, чтобы обсудить наши двусторонние деловые отношения и интересы бельгийских компаний в России", — написал глава МИД Бельгии в Twitter по итогам переговоров.

Рейндерс и Голикова встретились в четверг в качестве сопредседателей смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом.

В начале октября Голикова провела заседание российской части смешанной комиссии, сообщал кабмин РФ. Одиннадцатая сессия межправкомиссии состоялась 14 февраля в Москве.

В четверг вопросы экономического и политического взаимодействия между Россией и Бельгии обсуждались на встрече в Брюсселе между премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем и главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, который участвовал в бельгийской столице в 12-м саммите "Европа-Азия". По словам Медведева, стороны обменялись "мнениями по самому широкому кругу вопросов и двусторонних, и многосторонних, и экономических, и политических, включая вопросы безопасности".

Сотрудничество между Россией, Бельгией и Люксембургом развивается в сферах торговли, промышленности, транспорта, труда и социальной защиты, здравоохранения, образования, энергетики, таможни, инноваций, в космической и алмазно-бриллиантовой отраслях.