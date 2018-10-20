Жителей Киева обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Жители Киева получили квитанции на оплату газа по повышенному тарифу из-за отсутствия горячего водоснабжения. Об этом сообщает "Укринформ".

В платежных документах "Киевгаз" уточнил, что при наличии горячей воды норма потребления на одного человека составляет 3,3 кубических метра, а в противном случае — 5,4. По данным агентства, в связи с этим в платежных документах в графе "Корректировка" проставлены суммы в "сотни гривен".

Газопоставщик пояснил, что корректировки проводятся "на основании акта теплоснабжающей компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды". При этом производить доплату придется даже тем киевлянам, которые нагревают воду с помощью электрических бойлеров.

Накануне правительство Украины утвердило повышение цены на газ для населения — с 1 ноября она вырастет на 23,5 процента, до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров. Это было одним из условий, выдвинутых Международным валютным фондом для выдачи Киеву очередного транша кредита.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости отказа от централизованного горячего водоснабжения. По его мнению, городу приходится тратить слишком много на то, чтобы нагревать и транспортировать воду, а также содержать теплосети.

Горячей воды не было в Киеве практически все лето. Причиной стали долги "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украина".