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В мире

Жителей Киева обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды

(обновлено: 15:40 20.10.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКиев. Архивное фотоКиев. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Жители Киева получили квитанции на оплату газа по повышенному тарифу из-за отсутствия горячего водоснабжения. Об этом сообщает "Укринформ".

Прорыв труб водопровода в Киеве
© Фото : страница Петра Пантелеева в Facebook
В Киеве лопнули трубы после подачи горячей воды‍
В платежных документах "Киевгаз" уточнил, что при наличии горячей воды норма потребления на одного человека составляет 3,3 кубических метра, а в противном случае — 5,4. По данным агентства, в связи с этим в платежных документах в графе "Корректировка" проставлены суммы в "сотни гривен".

Газопоставщик пояснил, что корректировки проводятся "на основании акта теплоснабжающей компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды". При этом производить доплату придется даже тем киевлянам, которые нагревают воду с помощью электрических бойлеров.

Накануне правительство Украины утвердило повышение цены на газ для населения — с 1 ноября она вырастет на 23,5 процента, до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров. Это было одним из условий, выдвинутых Международным валютным фондом для выдачи Киеву очередного транша кредита.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости отказа от централизованного горячего водоснабжения. По его мнению, городу приходится тратить слишком много на то, чтобы нагревать и транспортировать воду, а также содержать теплосети.

Горячей воды не было в Киеве практически все лето. Причиной стали долги "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украина".

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В мире
Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Д
"Какой замечательный мэр! Самый лучший мэр за всю историю". Это если верить некоторым киевлянам.
Вот вам и остаточное прощавай с горячей водой. И ещё доплатить нужно. За "прощавай", видимо.
15:30
20.10.2018
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maks.chuprin.87
У вас газ есть? - Нет и даже никогда не был подведен к дому...
- А нам плевать, всё-равно будете за него платить.
15:44
20.10.2018
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