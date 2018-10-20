В смерти Хашукджи виновны власти Саудовской Аравии, заявила ассоциация СМИ

АНКАРА, 20 окт — РИА Новости. Руководство Саудовской Аравии несет ответственность за гибель оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в полученном РИА Новости заявлении главы турецко-арабской ассоциации средств массовой информации Турана Кышлакчи.

"Наш дорогой друг, журналист, член нашей ассоциации был убит кровавыми убийцами самым жестоким образом. Смерть Джамаля привлекла внимание не только региона, но и всего мира… Мы хотим, чтобы его убийцы были наказаны. Однако мы хотим наказания не только для 18 человек, но и для власти, которая отдавала приказы", — заявил Кышлакчи.

Он поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана за поддержку расследования по этому делу, в то время как опубликованное саудовскими властями заявление о гибели Хашукджи, по мнению Кышлакчи, "далеко от реальности".

"Мы призываем обеспечить безопасность семьи Джамаля и самое главное — мы требуем истинного правосудия. Не сомневаемся в том, что король (Саудовской Аравии) Салман в состоянии это сделать. Однако мы призываем к мудрости членов королевской семьи, которые должны поддержать его в этом", — говорится в заявлении.

"Мы считаем заявления (президента США Дональда) Трампа, сделанные с целью защиты его оружейного лобби, неудачными и позорными для американской общественности. Мы очень надеемся на поддержку влиятельных членов американского конгресса. Уверены, что они будут добиваться справедливости для жителя страны, который собирался получить американский паспорт и является членом одной из самых важных медиа-организаций своей страны", — заявил Кышлакчи.

При этом он выразил надежду, что гибель Хашукджи "изменит мир". "Репрессивные режимы Ближнего Востока больше не будут так легко вмешиваться в деятельность журналистов… Нападения на жизнь журналистов прекратятся, и гибель Джамаля будет способствовать восстановлению свободной мысли и журналистики в нашем регионе", — говорится в заявлении.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Президент США Дональд Трамп дал противоречивые оценки признанию Саудовской Аравии о том, что журналист Хашукджи был убит в саудовском консульстве в Турции — он назвал гибель журналиста "неприемлемой", но само объяснение Эр-Рияда "заслуживающим доверия", прежде не исключив введения санкций против виновных.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.