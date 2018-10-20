ДОХА, 20 окт — РИА Новости. Главные союзники Эр-Рияда — ОАЭ и Бахрейн — высоко оценили усилия короля Саудовской Аравии в расследовании судьбы саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который пропал после посещения саудовского консульства в Стамбуле 2 октября, говорится в сообщениях МИД этих стран.

В ночь на пятницу генпрокурор Саудовской Аравии сообщил, что первоначальное следствие установило смерть Хашукджи, который погиб в результате ссоры с сотрудниками консульства.

"Министр иностранных дел и международного сотрудничества шейх Абдалла бен Зейид аль-Нахайян дал высокую оценку хранителю двух священных мечетей, королю Салману бен Абдалле Азизу Аль Сауду за его огромные усилия и стремление узнать правду в этом вопросе, к которому он подошел со всей прозрачностью и справедливостью для свершения справедливого суда", — отмечается в сообщении МИД ОАЭ.

Представитель внешнеполитического ведомства ОАЭ назвал убийство Хашукджи в саудовском консульстве "несчастным и трагическим инцидентом".

Он убежден, что Саудовская Аравия была и остается государством институтов, основанных на справедливости и соблюдении закона. "Решения и действия короля, предпринятые для расследования этого случая, подтверждают эти ценности и принципы, установленные для обеспечения закона и справедливости", — говорится в сообщении.

В свою очередь министерство иностранных дел Бахрейна отметило решение короля "установить справедливость и привлечь к суду виновных в смерти журналиста". Оно отвергло любые попытки "подорвать суверенитет, безопасность и стабильность" королевства.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.