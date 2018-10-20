МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Артистка украинского юмористического проекта "Дизель-шоу" Марина Поплавская погибла в автокатастрофе под Киевом, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

ДТП произошло в субботу утром на трассе Киев-Чоп. По данным полиции, водитель автобуса, в котором было 14 пассажиров, на скорости около 100 километров в час не справился с управлением и врезался в фуру.

"Водитель автобуса, который двигался в направлении Киева по правой полосе, по неизвестным причинам осуществил столкновение с грузовиком, который двигался в аналогичном направлении", — цитирует украинский телеканал NewsOne представителя полиции Киевской области Николая Жуковича.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Поплавская, сидевшая впереди, погибла на месте. Четверо пострадавших с травмами были госпитализированы. Среди них двое актеров "Дизель-шоу" — Яна Глущенко и Егор Крутоголов, их жизни ничего не угрожает, сообщается на странице проекта в Facebook.

Биография артистки

Марина Поплавская родилась в 1972 году в Житомирской области. Работала учительницей русского языка и литературы, параллельно выступала на музыкальных фестивалях, была ведущей телепередачи "На троих". Она также входила в коллектив юмористической телепрограммы "Дизель-шоу" — выходившего с 2015 года на украинском телеканале ICTV.