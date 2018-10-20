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Ципрас намерен добиваться вывода турецких войск с Кипра

(обновлено: 14:38 20.10.2018)
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© AFP 2018 / Sakis MitrolidisПремьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фотоПремьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis

АФИНЫ, 20 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция намерена добиваться отмены системы гарантий и вывода иностранных войск с Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на церемонии передачи дел в МИДе.

Корабль турецкого военно-морского флота. Архивное фото
© AP Photo / Vadim Ghirda
Турция хочет создать военно-морскую базу на Северном Кипре
Ципрас после отставки главы МИДа Никоса Котзиаса решил лично возглавить министерство, чтобы, прежде всего, завершить вступление в силу Преспанского соглашения о новом конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония.

Экс-глава МИДа Котзиас заявил, что в ходе переговоров удалось изменить повестку и внести в нее вопросы гарантий и безопасности.

"Мы подошли очень близко к справедливому и жизнеспособному решению кипрской проблемы. Такое решение означает, в первую очередь, отмену гарантий, права на вмешательство третьих стран и, конечно же, вывод оккупационных войск. Поскольку кипрская проблема — это прежде всего проблема вторжения и оккупации иностранными войсками", — заявил премьер.

Он заявил также, что Греция сохраняет каналы связи с Турцией, но не позволит нарушать свои суверенные права.

Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Совбез ООН продлил мандат миротворцев на Кипре
Кипр разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика северного Кипра. Ее признала только Турция.

Переговоры о воссоединении Кипра ведутся практически с момента его раздела, они неоднократно прерывались, и возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва по инициативе нынешнего президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

В декабре 2016 года лидеры греков-киприотов Анастасиадис и турок-киприотов Акынджи договорились о проведении под эгидой ООН международной конференции в Швейцарии. В январе 2017 года прошла первая конференция в Монт-Пелеране, а в конце июня — начале июля вторая конференция в Кран-Монтане. Во втором раунде участвовали глава греческой общины, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи, представители Великобритании, Греции и Турции, а также Евросоюза, приглашенного на переговоры в качестве наблюдателя.

Пешеходы на Галатском мосту в Стамбуле. 28 июня 2018
© AFP 2018 / Bulent Kilic
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Готовил переговоры специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде, на открытии конференции присутствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, он же в ночь с 6 на 7 июля объявил о ее провале.

В греческом МИД считают, что на конференции в Кран-Монтане появился первый реальный шанс решить кипрскую проблему, но он был упущен из-за позиции Турции, отказавшейся выводить оккупационные войска и настаивавшей на сохранении системы гарантий. Вместе с тем, создана новая ситуация и предпосылки для объединения острова, но следующие переговоры должны быть лучше подготовлены, считают в Афинах.

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