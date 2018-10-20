Украинские силовики подвозят тяжелое вооружение в Донбасс, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Украинские силовики, прибывающие в Донбасс по ротации, подвозят тяжелое вооружение и технику в зону проведения военной операции, заявил в субботу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Сейчас на подконтрольных территориях Украины в Луганской области проходят ротационные мероприятия. Каждое подразделение, прибывающее в зону конфликта, невзирая на запрет использования вооружения калибром свыше 100 миллиметров, везет с собой свое штатное вооружение и технику", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что таким образом, несмотря на запреты, украинские силовики размещают вооружения свыше 100 миллиметров.

"По имеющейся у нас информации, 19 октября в район населенного пункта Трехизбенка, в зону ответственности 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины, прибыло три единицы БМП-1 и до тридцати человек личного состава", — сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

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