В ЛНР пригрозили сбивать авиацию ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики имеет право уничтожать украинскую авиацию, зафиксированную в радиусе 30 километров у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
При этом Марочко подчеркнул, что использование боевой авиации будет грубейшим нарушением договоренностей, достигнутых в Минске.
"Будем надеяться, что у Киева хватит благоразумия не использовать в зоне конфликта авиацию. В противном случае жертвы среди боевиков ВСУ неминуемы", — отметил он.
По мнению Марочко, пока что демонстрация авиации ВСУ в Донбассе — это, скорее всего, очередной пиар-ход и попытка поднять дух силовиков, поскольку украинское командование осознает риски и представляет возможности Народной милиции.
Ранее украинские СМИ сообщили о проведении учебных полетов истребителей ВСУ в районе операции Объединенных сил.
Усиление ВСУ
Марочко пояснил, что сейчас на подконтрольных Киеву территориях в Луганской области проходят ротационные мероприятия.
"Каждое подразделение, прибывающее в зону конфликта, невзирая на запрет использования вооружения калибром свыше 100 миллиметров, везет с собой свое штатное вооружение и технику", — рассказал он.
Так, по его словам, 19 октября в район села Трехизбенка, в зону ответственности 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины, прибыло три единицы БМП-1 и до тридцати человек личного состава.
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