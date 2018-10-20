А трусы-то забыли: в Сети высмеяли "голый" памятник братьям Кличко

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли памятник братьям Кличко, установленный в Житомирской области, за излишнюю "откровенность".

Автор монумента, фанат боксеров Виталий Рожик изобразил их, по собственному выражению, в "боевой" позе. Однако пользователи соцсетей не поняли замысел скульптора, отметив, что на ринге Кличко выглядят по-другому. В частности, некоторые пользователи предположили, что "гранитные" братья пытаются разрешить какой-то важный конфликт.

"Ты меня уважаешь?" Памятник братьям Кличко" — отметил @S_Tsopov.

"В Коростышеве установили памятник братьям Кличко, спорящим, кто будет первым принимать горячую ванну", написал @2421673Super.

При этом больше всего пользователей смутило то, что на фигурах нет одежды, отсутствие которой автор компенсировал только "простыней".

"Почему не сделать их в боксерских шортах, стоя друг напротив друга и так же пожимая руку? зачем голыми, они же братья", — удивился Vladlen Glukharev

"Коростышев. Житомирская обл. Памятник братьям Кличко. А раньше скульптуры боксеров какие то скучные были, пропагандировали спорт…", — отметил @hustonskiykot.

"На туристической карте Украины появился памятник голым братьям Кличко под названием "По утрам надев часы, не забудьте про трусы"! Спонсором установки памятника стала киевская фабрика по пошиву экологически чистых сатиновых труселей!", — поиронизировала @KissMyBlacklist.

Владимир и Виталий Кличко — чемпионы мира по боксу в тяжелом весе. Братья Кличко ведут активную общественную и политическую деятельность, с мая 2014 года Виталий занимает пост мэра Киева.