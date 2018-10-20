Ципрас назвал голосование о переименовании Македонии историческим

АФИНЫ, 20 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал большим успехом страны Преспанское соглашение по новому конституционному названию бывшей югославской республики Македония, а его поддержку в парламенте Скопье — историческим.

Депутаты Собрания (парламента) Македонии поздно вечером в пятницу большинством в 80 голосов из всего 120 поддержали внесение изменений в конституцию по договору с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС. Премьеру Зорану Заеву удалось собрать необходимое количество голосов в поддержку поправки к главному документу республики, которая предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей. Это предусмотрено подписанным с Грецией Преспанским соглашением и является необходимым условием для вступления Скопье в НАТО и ЕС.

"Сегодня исторический, символический день для нашей внешней политики после голосования в парламенте Скопье вчера вечером", — сказал Ципрас на церемонии передачи дел в МИД Греции.

"Преспанское соглашение стало большим успехом. Наша соседняя страна по конституции называется "Республика Македония", ее под этим именем признают 140 стран, в том числе такие важнейшие страны мира, как США, Россия, Китая. Очень сложно в мирное время добиться изменения конституционного названия. Национальная линия, определенная с 2008 года в Бухаресте, прочно проводится", — сказал Ципрас.

Греция в 2008 году заблокировала вступление Скопье в НАТО, заявив, что не допустит этого под нынешним названием страны, которое совпадает с названием исторической области Греции. В июне 2017 года Афины и Скопье подписали соглашение, по которому страна получит новое название – "Республика Северная Македония", внесет изменения в конституцию, а Греция поддержит ее вступление в Евросоюз и НАТО.