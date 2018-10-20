Ципрас официально возглавил МИД Греции

АФИНЫ, 20 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас официально возглавил министерство иностранных дел страны – церемония передачи дел состоялась в субботу.

Утром в президентском дворце в присутствии главы государства Прокописа Павлопулоса Ципрас принес присягу как глава МИД. Затем в МИДе состоялась церемония передачи дел.

Ципрас тепло поблагодарил Никоса Котзиаса, подавшего несколько дней назад в отставку. По словам премьера, Котзиасу удалось повысить роль Греции на международной арене, создать новую доктрину во внешней политике, подготовить и подписать соглашение о наименовании бывшей югославской республики Македония.

"В 2015 году мы получили страну не только с экономическими проблемами, дискредитированную на финансовых рынках и перед кредиторами, парию на международной экономической арене, но и страну с подорванной геополитической ролью", — сказал Ципрас.

"Сегодня повышены престиж и геополитические возможности страны. Она – ведущая сила на Балканах и столп стабильности в Восточном Средиземноморье, и в то же время она расширяется", — сказал Ципрас, поддержав действия бывшего министра по расширению территориальных вод страны до 12 миль.

Премьер сказал, Котзиас был ценным сотрудником и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

Котзиас заявил, что он самый счастливый министр, уходящий в отставку, поскольку ему удалось добиться многих поставленных целей. В своем выступлении среди главных достижений он назвал Преспанское соглашение о новом конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония.

"Мы сделали шаг в решении македонской проблемы. Я благодарю (премьер-министра Зорана) Заева, (министра иностранных дел БЮРМ Николу) Димитрова и 80 депутатов (проголосовавших за соглашение). Парадокс – я ухожу, но я счастлив", — сказал Котзиас.

Он также отметил улучшение отношений с Албанией, перезахоронение останков греков, павших во время Второй мировой войны на территории Албании. По его словам, удалось навести порядок с использованием финансов в МИДе, в прокуратуру направлены 93 дела о коррупции.

Котзиас особо отметил кипрское урегулирование.

"Мы изменили повестку переговоров по Кипру. Мы смогли внести в нее вопросы гарантий и безопасности. Мы обеспечили то, что следующий раунд переговоров начнется с позиций, более благоприятных для нас", — сказал Котзиас.

МИД Греции требует вывода с Кипра турецких оккупационных войск и отмены системы гарантий.

Котзиас остается депутатом парламента Греции, он намерен также преподавать в университете.

Уходящий в отставку глава МИД #Греции Котзиас передал дела премьеру страны Ципрасу. #Greece pic.twitter.com/KDtZBplIjJ — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) October 20, 2018

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