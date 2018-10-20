Заявления крайне правых политиков ЕС для России не приемлемы, заявили в ОП

БЕРЛИН, 20 окт – РИА Новости. Заявления ультраправых европейских партий не приемлемы в системе российских ценностей, несмотря на то, что отдельные их представители ищут сегодня сближения с РФ, заявила РИА Новости член Общественной палаты РФ Вероника Крашенинникова.

Она приняла участие в конференции "Взаимопонимание в Европе: на что может повлиять германо-российский гражданский диалог" в Берлине.

"В 2014 году США и европейские страны взяли курс на изоляцию России. Исполнительная и законодательная власти западных государств прервали все контакты с российскими коллегами. Но вакуум долго существовать не может. И маргинальные силы, которые в те годы набирали обороты и искали легитимации, использовали этот вакуум, предложив себя в качестве "друзей" России. Однако представители этих партий часто делают заявления, совершенно неприемлемые в системе российских ценностей", — сказала Крашенинникова.

По словам члена Общественной палаты, "если крайне правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" утверждает в своих лозунгах, что ислам не является частью традиционных ценностей, то в российском контексте подобное утверждение может расцениваться как призыв к развалу страны". "Президент (России Владимир) Путин не раз говорил, что ислам — часть российского культурного кода, а мусульмане — важная часть российского многонационального народа", — обратила внимание Крашенинникова.

Крашенинникова подчеркнула, что усиление крайне правых партий в Европе частично объясняется политикой правящих партий, которые теряют контакт с населением своих стран. Обоснована критика и в отношении Евросоюза, поскольку "структура в Брюсселе превратилась в бюрократическую машину, работающую часто на саму себя". Но это означает лишь необходимость "глубоко реформировать" эту систему, а не разрушать ее до основания, считает эксперт.

"Если АдГ называет себя "альтернативой", то встает вопрос, в чем состоит альтернатива. Если альтернатива состоит в том, чтобы вернуться к Европе наций с националистическими притязаниями, которые стали причиной Первой и Второй мировых войн, то России это категорически не выгодно — именно Россия в этих войнах понесла самые большие потери. Заигрывать с европейским национализмом очень опасно. Мы должны знать историю и понимать, к чему такое заигрывание приводило раньше", — заявила Крашенинникова.