В Турции обещали установить все детали убийства Хашукджи

АНКАРА, 20 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция установит все обстоятельства убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик в субботу.

"Турция установит все детали происшествия, все могут быть в этом уверены. Мы проводим независимое расследование и установление истины – это наш долг чести. Все возможности для этого будут использованы. Мы не допустим, чтобы хоть что-то осталось тайной. И воля президента такая же", — цитирует Челика агентство Anadolu

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.