У избирательных участков в Кабуле царит напряженная атмосфера

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт — РИА Новости. Атмосфера напряженности царит вблизи избирательных участков Кабула, где тысячи афганских граждан ожидают своей очереди, чтобы проголосовать на выборах в нижнюю палату парламента страны, рассказал РИА Новости по телефону один из очевидцев происходящего.

"Многие участки в Кабуле открылись с серьезным опозданием, а люди, которых назначили ответственными за проведение выборов, не явились вовремя. В результате этого возле избирательных пунктов скопились очереди из желающих проголосовать — это делает горожан легкой мишенью для террористов", — информировал очевидец, пожелавший не называть своего имени.

По его словам, из-за таких задержек, а также в свете серии взрывов, которые сотрясли в субботу афганскую столицу, атмосфера в районах Кабула, где расположены избирательные участки, царит "гнетущая и напряженная".

"Люди не рассчитывали провести полдня в очередях. Многие полагали, что им удастся быстро выполнить свой гражданский долг — проголосовать и через час-два оказаться дома. Однако, прибыв на участки, они обнаружили, что списки избирателей еще даже не поступили туда. Необходимость подвергать свои жизни опасности из-за подобных просчетов приводит людей в ярость", — прокомментировал собеседник РИА Новости.

В свою очередь, представитель властей, также пожелавший сохранить анонимность, сообщил агентству, что основными причинами столь значительных задержек в процессе голосования стали внедрение новой биометрической системы учета избирателей и недостаточная подготовка членов избирательной комиссии.

Ранее в субботу представитель афганского МВД сообщил РИА Новости по телефону, что в день выборов в Кабуле прогремели несколько взрывов, все — в непосредственной близости от избирательных участков. По последним данным, жертвами этих атак стали три человека, не менее 30 получили ранения различной степени тяжести. До сих пор ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Члены движения "Талибан"* ранее неоднократно выступали с угрозами в адрес потенциальных избирателей и грозились саботировать субботние выборы.

Сложные условия в сфере безопасности негативно отражаются на и без того низкой явке, которую эксперты связывают с недоверием подавляющего числа афганцев к избирательному процессу. По результатам опроса, который провел в июле текущего года Институт Гэллапа, выяснилось, что 76% не верят в честность осенних парламентских выборов. Организация отмечала, что такое отношение сложилось в Афганистане после 2014 года, когда президентские выборы сопровождались многочисленными обвинениями в фальсификациях, а формирование правительства национального единства стало средством урегулирования конфликта между двумя кандидатами.

В текущем году за депутатские мандаты в Волуси Джирге (нижней палате парламента Афганистана) будут бороться свыше 2,5 тысячи кандидатов, из которых менее 10% (205 кандидатов) представляют 26 политических партий, все прочие зарегистрированы как независимые. Голосование пройдет в 32 из 34 провинций Афганистана — исключение составят провинции Газни (там оно намечено на весну 2019 года) и Кандагар (состоится на неделю позже в свете нападения талибов на офис губернатора).

* Запрещенная в России террористическая группировка