У избирательных участков в Кабуле царит напряженная атмосфера

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт — РИА Новости. Атмосфера напряженности царит вблизи избирательных участков Кабула, где тысячи афганских граждан ожидают своей очереди, чтобы проголосовать на выборах в нижнюю палату парламента страны, рассказал РИА Новости по телефону один из очевидцев происходящего.
По его словам, из-за таких задержек, а также в свете серии взрывов, которые сотрясли в субботу афганскую столицу, атмосфера в районах Кабула, где расположены избирательные участки, царит "гнетущая и напряженная".
"Люди не рассчитывали провести полдня в очередях. Многие полагали, что им удастся быстро выполнить свой гражданский долг — проголосовать и через час-два оказаться дома. Однако, прибыв на участки, они обнаружили, что списки избирателей еще даже не поступили туда. Необходимость подвергать свои жизни опасности из-за подобных просчетов приводит людей в ярость", — прокомментировал собеседник РИА Новости.
В свою очередь, представитель властей, также пожелавший сохранить анонимность, сообщил агентству, что основными причинами столь значительных задержек в процессе голосования стали внедрение новой биометрической системы учета избирателей и недостаточная подготовка членов избирательной комиссии.
Сложные условия в сфере безопасности негативно отражаются на и без того низкой явке, которую эксперты связывают с недоверием подавляющего числа афганцев к избирательному процессу. По результатам опроса, который провел в июле текущего года Институт Гэллапа, выяснилось, что 76% не верят в честность осенних парламентских выборов. Организация отмечала, что такое отношение сложилось в Афганистане после 2014 года, когда президентские выборы сопровождались многочисленными обвинениями в фальсификациях, а формирование правительства национального единства стало средством урегулирования конфликта между двумя кандидатами.
В текущем году за депутатские мандаты в Волуси Джирге (нижней палате парламента Афганистана) будут бороться свыше 2,5 тысячи кандидатов, из которых менее 10% (205 кандидатов) представляют 26 политических партий, все прочие зарегистрированы как независимые. Голосование пройдет в 32 из 34 провинций Афганистана — исключение составят провинции Газни (там оно намечено на весну 2019 года) и Кандагар (состоится на неделю позже в свете нападения талибов на офис губернатора).
* Запрещенная в России террористическая группировка