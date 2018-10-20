В Лондоне заявили, что виновные в гибели Хашукджи должны быть наказаны

ЛОНДОН, 20 окт – РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании рассматривает дальнейшие шаги в связи с гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, считает, что виновные должны быть привлечены к ответу, заявил РИА Новости представитель Форин-офиса.
"Мы выражаем наши соболезнования семье Джамаля Хашукджи после подтверждения его смерти. Мы изучаем доклад саудовских властей и наши следующие шаги. Как сказал министр иностранных дел, это был ужасный акт, и ответственные должны быть привлечены к ответу", — указал представитель МИД Великобритании.