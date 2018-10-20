В Лондоне заявили, что виновные в гибели Хашукджи должны быть наказаны

ЛОНДОН, 20 окт – РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании рассматривает дальнейшие шаги в связи с гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, считает, что виновные должны быть привлечены к ответу, заявил РИА Новости представитель Форин-офиса.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб сообщил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

"Мы выражаем наши соболезнования семье Джамаля Хашукджи после подтверждения его смерти. Мы изучаем доклад саудовских властей и наши следующие шаги. Как сказал министр иностранных дел, это был ужасный акт, и ответственные должны быть привлечены к ответу", — указал представитель МИД Великобритании.