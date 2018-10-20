Австралия отказалась от участия в форуме в Эр-Рияде после гибели Хашукджи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Официальное участие Австралии в инвестиционном форуме в Эр-Рияде в свете гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи неприемлемо, говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Маризы Пейн и министра торговли, туризма и инвестиций Саймона Бирмингема.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

"Австралия осуждает убийство видного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле… В свете новой информации мы решили, что официальное австралийское присутствие на инвестиционном форуме Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде больше неприемлемо", — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook Бирмингема.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

Ранее на фоне ситуации с пропажей Хашукджи многие бизнесмены и СМИ, планировавшие участвовать в инвестиционном форуме Future Investment Initiative (FII), который пройдет в Эр-Рияде 23-25 октября, начали заявлять, что не поедут. Так, по сообщениям СМИ, на конференцию не приедут гендиректор одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase, Джейми Даймон, главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи. министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что не поедет на конференцию в Саудовскую Аравию.