Турция должна отреагировать на убийство Хашукджи, заявили в парламенте

АНКАРА, 20 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция должна будет отреагировать на убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявил РИА Новости депутат турецкого парламента от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Озтюрк Йылмаз.

"Этой ночью президент Турции Тайип Эрдоган поговорил по телефону с саудовским королем, но мы не знаем деталей этого разговора и не можем строить предположения, о чем именно они договорились. Но в любом случае этот инцидент обрел международную огласку, событие произошло в иностранной дипмиссии на территории Турции, поэтому она в любом случае должна будет отреагировать и предпринять определенные шаги в рамках Венской конвенции", — сказал Йылмаз.

"Саудовский генконсул в Стамбуле уехал из Турции сам, но будет ли выслан посол – пока неизвестно. Как это отразится на отношениях между Турцией и Саудовской Аравией, пока прогнозировать сложно. Можно точно сказать, что руководство Саудовской Аравии попадет под значительный пресс международного сообщества и столкнется со множеством проблем из-за того, что произошло", — добавил собеседник агентства.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты журналиста, сотрудники консульства пригласили Хашукджи в этот день для оформления документов, а ее в здание не пустили. Через пять часов один из сотрудников консульства сообщил ей, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.