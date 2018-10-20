В Саудовской Аравии задержали 18 человек по делу об убийстве Хашукджи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии огласили результаты предварительного расследования по делу об убийстве журналиста газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи в консульстве королевства в Стамбуле.

По словам генпрокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муаджиба, репортер был убит в результате ссоры с людьми, которых он встретил на территории консульства.

"Беседа между Хашукджи и людьми, с которыми он встретился в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству, что в итоге привело к его смерти", — заявил аль-Муаджиб.

По делу задержаны восемнадцать подданных Саудовской Аравии, их личности не раскрываются. Власти пообещали наказать всех причастных к смерти журналиста.

"Заслуживающее доверия" объяснение

Убийство Хашукджи вызвало резонанс в мире. Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "неприемлемым", но похвалил власти королевства за реакцию на происшедшее.

По его словам, признание Эр-Рияда — "большой первый шаг" на пути к расследованию убийства. Заявления генпрокурора Саудовский Аравии американский президент счел "заслуживающим доверия". Трамп также отметил важность того, что саудовские власти объявили о первых предъявленных обвинениях по этому делу и арестовали подозреваемых.

Белый дом намерен проработать с конгрессом возможные ответные меры на убийство Хашукджи. Президент США отметил, что возможно введение "очень суровых" санкций против виновных, после того, как Вашингтон выяснит, "кто, как и почему это сделал". В то же время ситуация не повлияет на многомиллиардные контракты на поставку американского оружия: Трамп заверил, что потенциальные ограничения их не затронут.

Призывы к санкциям

Тем не менее, Белый дом посылает сигналы о готовности оказать давление на власти Саудовской Аравии. Так, министр финансов Стивен Мнучин отменил свой визит в Эр-Рияд, где он планировать поучаствовать в инвестиционной конференции. Отказались от участия в в форуме также глава МВФ, руководители банков Standard Chartered, Credit Suisse, HSBC, генеральные директоры французской финансовой группы Societe Generale и американского банка JP Morgan Chase.

К проведению "оперативного и прозрачного расследования" также призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство Хашукджи и призвала наказать виновных. По ее словам, инцидент напоминает о "необходимости борьбы за свободу прессы, лежащей в основе демократии".

Представители профессионального сообщества, в свою очередь, призвали давить на Эр-Рияд.

"После признания смерти Хашукджи мы ожидаем сохранения решительного, постоянного и мощного международного давления на Саудовскую Аравию, чтобы получить полную правду об убийстве и освобождении саудовских журналистов", — заявил генсек организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар.

Реакция Москвы

В Кремле не уверены, что России стоит вмешиваться в ситуацию вокруг убийства саудовского журналиста.

"Осуществляется сотрудничество между турецкими следственными органами, между саудовскими дипломатами, что, конечно, вызывает наше удовлетворение. Мы рассчитываем, что без каких-то голословных обвинений ситуация будет разрешена в правовом русле", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что случилось с журналистом

Джамаль Хашукджи, работавший обозревателем американской газеты Washington Post и проживавший в США с 2017 года, пропал 2 октября в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

По словам его невесты, сотрудники дипмиссии накануне пригласили репортера для оформления документов. Девушку в здание не пустили. Через пять часов один из сотрудников консульства сообщил ей, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

Восемнадцатого октября Washingon Post сообщила, что Анкара рассказала Вашингтону о наличии аудио- и видеозаписей, якобы подтверждавших пытки и смерть журналиста. По информации источника газеты, журналисты был убит и расчленен после того, как зашел в консульство.

Параллельно с развитием скандала вокруг пропажи журналиста в королевстве прошла серия отставок высокопоставленных чиновников и офицеров спецслужб. Своих должностей лишились глава службы общей разведки генерал Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани. Началась реструктуризация разведки королевства.