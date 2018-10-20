Вашингтон и Эр-Рияд спускают гибель репортера на тормозах, считает эксперт

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Власти США и Саудовской Аравии хотят спустить скандал вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи "на тормозах", санкции Вашингтона против Эр-Рияда маловероятны, считает советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Президент США Дональд Трамп дал противоречивые оценки признанию Саудовской Аравии о том, что журналист Хашукджи был убит в саудовском консульстве в Турции — он назвал гибель журналиста "неприемлемой", но само объяснение Эр-Рияда "заслуживающим доверия", прежде не исключив введения санкций против виновных.

"Власти США и Саудовской Аравии явно хотят спустить этот трагический скандал на тормозах", — сказала в беседе с РИА Новости эксперт, добавив, что виновные уже названы, но объявлено, что они действовали "без санкции сверху", хотя некоторые из них являются людьми из окружения наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

"Таким образом, США явно демонстрируют, что не будут портить отношения с Королевством Саудовская Аравия из-за гибели политолога Джамаля Хашукджи", — добавила Супонина.

По ее словам, версия ссоры выглядит не очень убедительно, но она уже официальная и со временем станет для кого-то приемлемой.

"С Джамалем Хашукджи мне доводилось пересекаться на некоторых международных мероприятиях, он не производил впечатления человека драчливого и по своей физической подготовке он был похож, скорее, на интеллектуала, чем на боксера и любителя единоборств", — пояснила Супонина.

Она добавила, что версия драки будет основной, за это понесут наказание непосредственно принимавшие участие в этом лица: "Однако тем самым с властей Саудовской Аравии снимается ответственность, что позволит администрации Дональда Трампа не применять санкции против Саудовской Аравии, либо сделать их показательными, направленными против отдельных лиц, но не существенными".

Эксперт объяснила это тем, что США не хотят портить отношения с Саудовской Аравией: это крупные оружейные контракты, это многие другие сделки, к тому же Трампа с верхушкой королевства связывают тесные, деловые и даже личные отношения.

Говоря о возможном наказании для виновных, Супонина напомнила, что в Саудовской Аравии есть смертная казнь — наказание в любом случае будет суровым: "Власти Саудовской Аравии всеми силами показывают, что это будет судебный процесс и наказание будет по заслугам".

"Нельзя исключать и каких-то таинственных историй с участниками этой драмы", — сказала она, напомнив о проходившей в СМИ информации по поводу гибели одного из них в результате загадочной автомобильной катастрофы.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.