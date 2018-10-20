Глава Косово заявил, что республика радуется выбору парламента Македонии

БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово радуется голосованию большинства депутатов парламента Македонии за переименование страны по договору с Грецией, которое подтверждает выбор евроатлантической интеграции, написал косовский президент Хашим Тачи в Facebook.
"Македония выбрала путь евроатлантической интеграции и сделала шаг к укреплению мира во всем регионе… Республика Косово радуется этому очень важному решению своего соседа. Мир и стабильность в регионе укрепляется только решительным подтверждением евроатлантической ориентации и упорным трудом по вступлению в европейскую семью", — написал Тачи в соцсети.
Премьер Алабнии Эди Рама ранее поздравил Республику Северная Македония с днем рождения в Twitter.
Глава партии, бывший полевой командир албанских отрядов Али Ахмети, заявил в июле, что албанцы Македонии "боролись за членство в НАТО 17 лет" и достигли своей цели.
Последняя перепись населения проводилась в Македонии в 2002 году, согласно ее результатам 25,5% населения составляют албанцы.
Крупнейшей партией, представляющей их интересы, является ДУИ, который сформировали бывшие полевые командиры и бойцы АНО после вооруженного конфликта с властями и соглашения о разоружении 2001 года. После этого албанская партия десять лет входила в правящую коалицию с ныне оппозиционной партией ВМРО-ДПМНЕ. По итогам парламентских выборов 2016 года ДУИ получила 10 мандатов из 120 и вошла в правящую коалицию с Социал-демократическим союзом премьера Зорана Заева при условии придания статуса второго официального албанскому языку в стране и принятия ряда других уступок, названных по столице Албании "тиранской платформой".