Глава Косово заявил, что республика радуется выбору парламента Македонии

БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово радуется голосованию большинства депутатов парламента Македонии за переименование страны по договору с Грецией, которое подтверждает выбор евроатлантической интеграции, написал косовский президент Хашим Тачи в Facebook.

Депутаты Собрания (парламента) Македонии поздно вечером в пятницу большинством в 80 голосов из всего 120 поддержали внесение изменений в конституцию по договору с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС. Премьеру Заеву удалось собрать необходимое количество голосов за поправки к главному документу республики, которая предполагает добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей. Это предусмотрено подписанным с Грецией Преспанским соглашением и является необходимым условием для вступления Скопье в НАТО и ЕС.

"Македония выбрала путь евроатлантической интеграции и сделала шаг к укреплению мира во всем регионе… Республика Косово радуется этому очень важному решению своего соседа. Мир и стабильность в регионе укрепляется только решительным подтверждением евроатлантической ориентации и упорным трудом по вступлению в европейскую семью", — написал Тачи в соцсети.

Премьер Алабнии Эди Рама ранее поздравил Республику Северная Македония с днем рождения в Twitter.

Партия албанцев Македонии Демократический союз за интеграцию (ДУИ) является главным коалиционным партнером правящего Социал-демократического союза Заева и активно поддерживает переименования страны ради вступления в НАТО и ЕС.

Глава партии, бывший полевой командир албанских отрядов Али Ахмети, заявил в июле, что албанцы Македонии "боролись за членство в НАТО 17 лет" и достигли своей цели.

Последняя перепись населения проводилась в Македонии в 2002 году, согласно ее результатам 25,5% населения составляют албанцы.

Крупнейшей партией, представляющей их интересы, является ДУИ, который сформировали бывшие полевые командиры и бойцы АНО после вооруженного конфликта с властями и соглашения о разоружении 2001 года. После этого албанская партия десять лет входила в правящую коалицию с ныне оппозиционной партией ВМРО-ДПМНЕ. По итогам парламентских выборов 2016 года ДУИ получила 10 мандатов из 120 и вошла в правящую коалицию с Социал-демократическим союзом премьера Зорана Заева при условии придания статуса второго официального албанскому языку в стране и принятия ряда других уступок, названных по столице Албании "тиранской платформой".